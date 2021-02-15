شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أرباح «تبريد» 16.5% إلى 550 مليوناً.. توزيعات نقد ومنحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن زيادة 16.5% في صافي أرباح العام 2020 ليصل إلى 550 مليون درهم بعد إضافة 39.6 ألف طن تبريد عن طريق توصيل عملاء جدد للشركة من المحطات الحالية و181.5 ألف طن تبريد عن طريق الاستحواذات، مما رفع إجمالي توصيلات الشركة إلى 1,403,819 طن تبريد بحلول نهاية العام.

وأوصى مجلس إدارة شركة «تبريد» بتوزيعات أرباح للعام 2020 بقيمة 11.5 فلس للسهم من خلال توزيع أرباح نقدية قدرها 5.75 فلساً للسهم بالإضافة إلى إصدار سهم مجاني، بواقع سهم واحد مقابل كل 45 سهماً مملوكاً. ويشكل عائد 11.5 فلساً للسهم زيادة بنسبة 10% مقارنة بأرباح 2019. وتعكس توزيعات الأرباح النقدية مع الأسهم الإضافية خلال عام 2020 عزم مجلس الإدارة إعطاء الأولوية للقيمة المحققة للمساهمين، كما أنها ترسخ موقع شركة «تبريد» للاستفادة من المزيد من فرص النمو.

ورغم الصعوبات في بيئة العمل والمليئة بالتحديات خلال جزء كبير من عام 2020، أعلنت شركة «تبريد» عن عدد من الإنجازات البارزة، أهمها الاستحواذ على أكبر مشروع تبريد مناطق في العالم في وسط مدينة دبي بسعة 235,000 طن تبريد وامتيازين بسعة 88,000 طن تبريد في جزيرة السعديات.

الإنجازات التشغيلية

ارتفع إجمالي توصيلات المجموعة إلى 1,403,819 طن تبريد، وأضافت 221.1 ألف طن تبريد لعملاء جدد،فضلاً عن إضافة 6 محطات جديدة بعد أن استحوذت الشركة على مشروع وسط مدينة دبي وجزيرة السعديات.

وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: «أصبحت شركة تبريد قوة عالمية رائدة في مجال تبريد المناطق مع 86 محطة واستثمارات في ستة بلدان. وقد تمكنّا بفضل إنجازاتنا المالية والتشغيلية خلال العام الماضي من تحقيق نتائج مبهرة على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، مما أدى إلى تعزيز مسيرة نمو الشركة وترسيخ سمعتها المرموقة في مجال الابتكار بقطاع تبريد المناطق. وبالنسبة للعام 2020 والأعوام القادمة، كلّي ثقة بقدرتنا على الاستمرار في تقديم أداء أقوى مع المساهمة في الوقت نفسه في دفع التنمية المستدامة في المنطقة.»

بدوره، قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لـشركة «تبريد»: «حقّقنا أداءً ممتازاً ونجحنا في تنفيذ أولوياتنا لعام 2020 بشكل فعال في ظل بيئة مليئة بالتحديات. وأنا فخور بقدرتنا على التكيف بسرعة، مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى، وأعتقد أن تبريد تقف اليوم في موقع جيد لمواصلة الاستفادة من هذه الفرص والشراكات الإضافية خلال هذا العام وفي المستقبل.»

وأعلنت شركة «تبريد» عن تعيين مصبح الكعبي كعضو في مجلس إدارتها على أن تُستوفى جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. ويشغل الكعبي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وسيحل محل محمد جميل الرمحي الذي سيركز على مهام مهنية أخرى.

وأضاف القبيسي: «بالنيابة عن مجلس إدارتنا، أتقدم بالشكر والتقدير لمحمد على جهوده القيّمة ومساهماته على مدى السنوات الأربع الماضية وأتمنى له التوفيق والنجاح في خطواته المستقبلية».