شكرا لقرائتكم خبر عن مخصصات «كورونا» تكبّد «ديار للتطوير» 216.9 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ديار للتطوير» عن تسجيل إيرادات خلال السنة المالية 2020 نحو 412.9 مليون درهم وذلك مقابل 603.7 مليون درهم في 2019، كما بلغت الأرباح التشغيلية للشركة 24,5 مليون درهم. وبسبب تأثيرات جائحة كورونا على قطاع العقار والضيافة والسياحة، سجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 216.9 مليون درهم نتيجة أخذ مخصصات وانخفاض القيمة العادلة لأصول الشركة.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «لقد شهد عام 2020 تحديات كبيرة نتيجة جائحة كورونا وتأثيراتها على جميع القطاعات بلا استثناء، ولقد حرصنا في ديار على ضمان استمرارية كافة عملياتنا التشغيلية خلال هذه الأزمة، حيث استمرت الإنشاءات في مشاريعنا بحسب الجدول الزمني المقرر لها. وكان التحدي الأكبر في قطاع الضيافة ولكننا نأمل عودة القطاع للنمو من جديد خصوصا مع الجهود التي تبذلها الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتقدم الكبير في توزيع اللقاحات على مستوى الدولة».

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا عن إنجاز مشروع «بيلا روز» في مجمع دبي للعلوم قبل الموعد المحدد والبدء في تسليم الوحدات السكنية للمستثمرين، كما أعلنت عن تعيين المقاول الرئيسي وبدء العمليات الإنشائية في المرحلتين الثالثة والرابعة في مشروع «ميدتاون»، والذي تم تسليم المرحلة الأولى والثانية منه مطلع العام الماضي.