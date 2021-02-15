شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العقارية» تتحول للربحية بـ 200 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن تسجيل صافي الأرباح لعام 2020 بنحو 200.1 مليون درهم، مقارنة بصافي خسائر قيمتها 224.3 مليون درهم.

وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 5.99 مليار درهم للعام 2020 من 5.86 مليار درهم للعام 2019.

ارتفع حقوق المساهمين 6.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.89 مليار درهم للعام 2020 من 2.71 مليار درهم لعام 2019.

وقالت الشركة في بيان إنه على الرغم من ظروف السوق الصعبة، فقد «تم تحقيق هذا التحول بفضل جودة أصول المجموعة والطبيعة المتنوعة لأنشطة المجموعة من خلال النطاق الواسع للشركات التابعة والانخفاض الكبير في تكاليف التشغيل مقارنة بالسنوات السابقة».

وأضافت: «سمحت هذه الاستراتيجية الجديدة بتقليل خسائرها المتراكمة وزيادة حقوق المساهمين بشكل ملحوظ بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.89 مليار درهم من خلال زيادة أرباحها، بالإضافة إلى أصولها التي بلغت 5.99 مليار درهم.»