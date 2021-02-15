شكرا لقرائتكم خبر عن سكينة فؤاد: "حياة كريمة " من أهم المبادرات الاجتماعية للقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن مبادرة حياة كريمة ، واحدة من المبادرات الاجتماعية الهامة والتى تساهم فى تغير شكل الحياة فى الريف المصرى الى الأفضل ، وتوفيرالحياة اللائقة للإنسان المصرى ، مشيرة إلى أنه من أهم ضمانات نجاح المبادرة أنها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقالت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد ، من أهم عوامل نجاح المبادرة المتابعة والجدية من كل مسئول بالقرى والمراكز والمحافظات، لأن المبادرة تهدف الى إعادة بيئة الريف الحاضنة للسكان، من خلال خلق فرص عمل ، مشيرة الى أن القيادة السياسية ، تحملت إرث كبير من الملفات والخدمات التى تم اهمالها فى الوقت السابق ، وهما يتضح فى العديد من المشروعات التى تنفذها الدولة فى الوقت الراهن منها على سبيل المثال لا الحصر ، مشروعات الطرق ، وتطوير العشوائيات ، وتنمية الريف ، وهى المشروعات التى تهدف فى مجملها الى توفير خدمات لائقة للإنسان المصرى .