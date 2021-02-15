وسط انتقادات أوروبية.. ألمانيا تغلق حدودها للحد من تفشي السلالات الجديدة لكورونا

جدة - عبدالحي حسين - في خطوة خلقت توترا مع جيرانها الأوروبيين، أغلقت ألمانيا معابرها الحدودية مع مقاطعة تيرول النمسوية ومع جمهورية تشيكيا، في محاولة لاحتواء تفشي السلاسلات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وقررت ألمانيا إغلاق حدودها مع جيرانها الأوروبيين بهدف كبح تفشي السلالات الجديدة من فيروس كورونا على أراضيها، وسط استياء الاتحاد الأوروبي من هذا القرار، وخشيته من تكرار المساعي الأحادية لدوله خلال الربيع الماضي، والعودة إلى طرح أسئلة بشأن منطقة شينغن في ظل تفشي الوباء.

وفي ذات السياق، حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ج، اليوم الأحد، الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم “بعض الاستثناءات المصرح بها، لن يتمكنوا من دخول الأراضي الألمانية” .

القرار الألماني لقي تفاعلا سريعا على المستوى الأوروبي، حيث عبرت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس عن أسفها اليوم الأحد، من القرار، وقالت إنه “لن يتم وقف الفيروس عبر الحدود المغلقة”، مضيفة أن “الشيء الوحيد الذي يساعد هي اللقاحات والإجراءات الصحية الوقائية، من الخطأ في رأيي العودة إلى قارة بحدود مغلقة”.

وكانت ألمانيا قررت منتصف الأسبوع المنصرم أن تمدد حتى السابع من مارس على الأقل القيود المفروضة، لمحاولة احتواء تفشي الوباء رغم تراجع عدد الإصابات في البلاد.