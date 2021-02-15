شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطور معدات أمنية قادرة على اكتشاف 21 عنصرا خطرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طور باحثون صينيون مجموعة جديدة من معدات الفحص الأمني التي يمكن استخدامها في محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والمطارات ، مع استجابة سريعة ودقة عالية.

أحد هذه المعدات ، الذي ابتكره معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم ، هو كاشف تتبع متفجرات محمول قادر على اكتشاف ما يصل إلى 21 عنصرًا محفوفًا بالمخاطر ، مثل المسحوق الأسود والمفرقعات النارية ، في غضون ثلاث ثوانٍ.

وذكر بيان للمعهد أنه تم اختباره في العديد من التدريبات للتخلص من المتفجرات المشتبه بها في مترو أنفاق داليان بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين.

تشمل الاختراعات الأخرى ماسحًا آليًا للأمتعة ، والذي سيحل محل عمليات البحث اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً من قبل أفراد الأمن.