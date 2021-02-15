انت الان تتابع خبر الرافدين: التقديم على سلف الموظفين يسير بانسيابية ودون توقف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين ان التقديم على السلف للموظفين يجري بانسيابية عالية ومن دون توقف.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "المصرف مستمر في منح السلف للموظفين في عدد من الفروع المخصصة للمنح".
وأشار الى ان "الية التقديم على السلفة من الفروع الكترونية واستلامها في نفس يوم التقديم وبطريقة سريعة وسلسلة".
وأشار الى ان "الية التقديم على السلفة من الفروع الكترونية واستلامها في نفس يوم التقديم وبطريقة سريعة وسلسلة".