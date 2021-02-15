الرافدين: التقديم على سلف الموظفين يسير بانسيابية ودون توقف

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "المصرف مستمر في منح السلف للموظفين في عدد من الفروع المخصصة للمنح".

وأشار الى ان "الية التقديم على السلفة من الفروع الكترونية واستلامها في نفس يوم التقديم وبطريقة سريعة وسلسلة".

