سماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سوريا، الإثنين، تصدي دفاعاتها الجوية لقصف إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق.



ووفق وكالة الأنباء السورية "سمع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي".

ونقلت عن مصدر عسكري أنه ” في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم استهدفت عدة صواريخ محيط مدينة دمشق”.

وأكد المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها”.

ولم توضح الوكالة أي تفاصيل حول سقوط ضحايا من عدمه، ولا الأهداف التي قصفت.

ولم يعقب الجيش الإسرائيلي بعد على الهجوم الأخير لكن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أقروا بأن الهجمات المكثفة داخل سوريا تهدف إلى إنهاء الوجود العسكري القوي لطهران هناك.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قد قال أواخر العام الماضي إن الضربات الصاروخية الإسرائيلية "أبطأت ترسيخ وجود إيران في سوريا" بقصف أكثر من 500 هدف في 2020.