بسبب جرائم أردوغان .. نائب معارض يكشف ارتفاع نسب الانتحار فى تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف نائب البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، تشتين عثمان بوداك، عن انتحار 51 تاجرًا في تركيا بسبب ضيق ظروف المعيشة وتراكم الديون خلال فترة وباء كورونا وأن معدلات الانتحار بين التجار ارتفعت بواقع 4 حالات شهريًا، لافتا الى أن ما لا يقل عن 99 ألفًا و588 تاجرًا منهم قد أغلقوا محالهم في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يعانيها أبناء الشعب التركي مؤخرًا.



وقال بوداك ، بشأن الأزمة التي يتعرض لها التجار خلال فترة الوباء «إن نقص سبل العيش يدفع التجار إلى اتخاذ قرارات خاطئة وهم في حالة من اليأس. لكن الحكومة تتجاهل صرخاتهم ولا تقدم المساعدات لهم، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

وتابع بوداك :"أن التجار الذين هم بالفعل في وضع صعب، تألموا أكثر في ظل فترة الوباء، فهناك العديد منهم أضطر إلى غلق محالهم، ومنهم من يقترض لسداد الإيجار والفواتير، وأكد أنه وفقًا لبيانات جريدة تسجيل التجار والحرفيين في تركيا، فقد تخلى ما لا يقل عن 99 ألفًا و588 تاجرًا عن مهنتهم وأغلقوا أبواب متاجرهم في عام 2020 المنصرم، بسبب سقوطهم في مستنقع الديون ، مضيفا "وفقًا لدراستنا الاسترجاعية التي قمنا بها، رأينا أن 51 من التجار لدينا وقعوا في أزمة وأنهوا حياتهم بالانتحار، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل الانتحار بين التجار بواقع 4 منتحرين شهريًا".