شكرا لقرائتكم خبر عن انقلابيو ميانمار يلاحقون المحتجين في الشوارع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما أمر الانقلابيون العسكريون في ميانمار أمس (الأحد) بإطلاق عدد من المحتجين الذين قبض عليهم في الأيام الماضية، أعلن مواطنون تشكيل فرق منهم لتسيير دوريات ليلية في شوارع يانغون أكبر مدينة في ميانمار خشية المداهمات والاعتقال التي تنفذها السلطات والجرائم العادية.

وتجمع أمس لليوم التاسع على التوالي المحتجون في الشوارع بالمئات قرب معبد شويداغون الشهير في وسط يانغون، للمطالبة بالديموقراطية وتحرير زعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية أونغ سان سوتشي. ونشر المجلس العسكري قائمة تضم أسماء 7 ناشطين من الأشهر في البلاد مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر قائلاًفي بيان أمس: «إذا عثرتم على أحد الفارين المذكورين في القائمة أو إن توافرت لديكم معلومات عنهم فبلغوا أقرب مركز للشرطة»، وكانت العسكريون أوقفو نحو 400 مسؤول سياسي وناشطي مجتمع مدني وصفحيين وأطباء.

وكان المجلس العسكري برئاسة الجنرال مين أونغ هلينغ منح صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية التي بات بإمكانها القيام بمهمات تفتيش في المنازل دون مذكرات رسمية أو توقيف أشخاص لفترة قصيرة من دون إذن قضائي.