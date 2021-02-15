الجزائر تقلص إجراءات مواجهة كورونا في ظلّ انخفاض الإصابات

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قرّرت الحكومة الجزائريّة إعادة فتح كلّ مساجد البلاد والسماح باستئناف الأنشطة الفندقيّة، وذلك في إطار تقليص جديد للإجراءات المتّخذة لمواجهة فيروس كورونا في ظلّ انخفاض عدد الإصابات.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء "تُفتح المساجد على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك مع التقيّد الصارم بتدابير وبروتوكولات الوقاية والحماية ضدّ انتشار فيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أنّه تقرّر أيضًا "استئناف جميع الأنشطة الفندقيّة، العموميّة والخاصّة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات".

وتمّ تجديد حظر التجوّل لمدّة خمسة عشر يومًا، من الساعة 22,00 حتّى الساعة 5,00، في 19 ولاية من أصل ولايات البلاد الثماني والأربعين.

وتمّ تمديد منع كلّ تجمّعات الأشخاص أيًا يكُن نوعها وكذلك الاجتماعات العائليّة، عبر كامل التراب الوطني.

وأطلقت الجزائر في 30 يناير حملتها التطعيميّة في البليدة، بؤرة الوباء.