مقتل 11 مدنياً و3 جنود في هجوم بالكونغو الديموقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل 11 مدنيا على الأقل وثلاثة جنود الأحد في هجوم لمتمردين في مقاطعة إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق الجيش الذي أكد مقتل أربعة مهاجمين.

وصرّح المتحدّث باسم الجيش في مقاطعة إيتوري جول انغونغو بمقتل 11 شخصا على الأقل". وفي معارك لاحقة "سقط ثلاثة عناصر في القوات المسلّحة" فيما "تمكّن الجيش من تحييد أربعة من عناصر من المتمردين

وتابع أن "العدو انكفأ إلى الغابة، نواصل ملاحقته لدرء الخطر عن شعبنا".

وتقع انداليا على بعد نحو مئة كيلومتر من بونيا، كبرى مدن مقاطعة إيتوري.