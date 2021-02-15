أول اجتماع لبايدن مع مجموعة السبع.. كورونا والاقتصاد والصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد، الجمعة، أول اجتماع له مع زعماء مجموعة السبع بشكل افتراضي.

ويبحث اللقاء، وفق بيان للبيت الأبيض، سبل مواجهة فيروس كورونا والاقتصاد العالمي وتعامل المجموعة مع الصين.



وأوضح أن "هذا اللقاء الافتراضي مع زعماء اقتصادات السوق الديمقراطي الرائدة في العالم سيكون فرصة للرئيس بايدن لبحث خطط هزيمة وباء كوفيد-19 وإعادة بناء الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "سيبحث بايدن أيضا الحاجة لضخ استثمارات لتعزيز قدراتنا التنافسية الجماعية وأهمية تحديث القواعد العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تلك التي تشكلها الصين".