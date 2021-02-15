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أول اجتماع لبايدن مع مجموعة السبع.. كورونا والاقتصاد والصين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد، الجمعة، أول اجتماع له مع زعماء مجموعة السبع بشكل افتراضي.

ويبحث اللقاء، وفق بيان للبيت الأبيض، سبل مواجهة فيروس والاقتصاد العالمي وتعامل المجموعة مع الصين.

وأوضح أن "هذا اللقاء الافتراضي مع زعماء اقتصادات السوق الديمقراطي الرائدة في العالم سيكون فرصة للرئيس بايدن لبحث خطط هزيمة وباء كوفيد-19 وإعادة بناء الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "سيبحث بايدن أيضا الحاجة لضخ استثمارات لتعزيز قدراتنا التنافسية الجماعية وأهمية تحديث القواعد العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تلك التي تشكلها الصين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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