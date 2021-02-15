"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

"جلباب، وعمة، وكوفيه، وحمار"، يتجول أحد أبناء محافظة سوهاج، محافظات الصعيد، في رحلة من المتوقع أن تستمر 30 يومًا، انطلقت من محافظة الجيزة وتنتهي داخل "أسوان"؛ لرصد وتوثيق عادات وتقاليد أهالي محافظات الصعيد.

ووصل بهاء الدين علي محمد، صاحب الـ 29 عامًا، إلى محافظة المنيا، وتحديدًا إلى مركز مطاي شمال المحافظة، اليوم الأحد، وهو يتقل حماره الخاص به، والذي بدأ معه رحلته قبل 8 أيام عندما انطلقا من محافظة الجيزة، موضحًا أن رحلته من المتوقع أن تستغرق شهرًا كاملًا حتى تنتهي في محافظة أسوان.

وأوضح "العمدة"، أن رحلته هدفها الأول هو رصد وتوثيق العاداات والتقاليد لأهالي الصعيد، من خلال اللهجة، والعادات، والتقاليد، وسبب تسمية القرى والمدن، وكذلك بطولات أهلها خلال السنوات الماضية.

وأضاف "الرحالة"، أن بصحبته خلال رحلته، سيارة 7 راكب، داخلها كافة ما يحتاجه من مآكولات وشراب، وكذلك ما يحتاجه الحمار خلال رحلته، مشيرًا إلى توثيق رحلته من خلال عمل تسجيلات وبث مباشر لرحلته من داخل اماكن متفرقة.

"الحوامدية اسمها يرجع إلى قبيلة الحوامد نسبة بـ"بني حامد"ن التي سكنتها قديمًا أيام الهجرة من شبه الجزيرة العربية إلى صعيد مصر، وكذلك بحثت في سبب تسمية أبوالنمرس والبدرشين"، بهذه الكلمات أشار "العمدة" غلى اكتشافه أسباب تسمية بعذ المناطق "على حد قوله" .