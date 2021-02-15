محمد الفلاح - تدمير المساجد.. صور مخزية لانتهاكات الحوثي وإدانة يمنية

الإثنين 15 فبراير 2021

في تأكيد لاستمرار ميليشيات الحوثي في ممارسة انتهاكاتها في محافظة الحديدة، نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني صورا جديدة للجامع الذي سوي بالأرض في حي منظر بمديرية الحوك.



وأعرب في سلسلة تغريدات على حسابه مساء أمس عن إدانته بشدة لقيام المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مسجد القاسمي في حي منظر بمديرية الحوك محافظة الحديدة بصاروخين نوع كاتيوشا ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتسويته بالأرض وإلحاق الضرر بعدد من منازل المدنيين.

كما أكد أن "استهداف مسجد القاسمي وهو أكبر المساجد في حي المنظر امتداد لمسلسل تدمير المئات من المساجد الذي دأبت عليه المليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة، ويأتي ضمن خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار واعتداءاتها على المدنيين والأحياء السكنية في محافظة الحديدة"

إدانة للجريمة

دعا المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيثس وبعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة وتطبيق وقف إطلاق النار إلى إصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، وكل أشكال الاعتداءات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية، كانت أقدمت أيضا على هدم جامع النهرين الأثري والتاريخي الذي يتجاوز عمره ألف وثلاثمائة عام في صنعاء، بحسب ما أكدت وزارة الإعلام في وقت سابق أمس.