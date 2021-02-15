محمد الفلاح - الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق

الإثنين 15 فبراير 2021

قال التلفزيون الرسمي السوري فجر اليوم، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إنه تم سماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية ما زالت تتصدى للهجوم الصاروخي في أجواء محيط مدينة دمشق حتى الساعة ”23:50 ت.غ“.

ولم يقدم الإعلام السوري الرسمي تفاصيل أخرى عن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على أهداف عسكرية مدعومة من إيران داخل سوريا في الشهرين الأخيرين.