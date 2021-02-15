محمد الفلاح - انقلاب ميانمار.. قطع الإنترنت والأمم المتحدة تتوعد

الإثنين 15 فبراير 2021

أفادت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت بأن الاتصال بالإنترنت انقطع عن أنحاء واسعة من ميانمار في ظل قمع الأمن للاحتجاجات.



وقالت المنظمة التي تراقب استخدام الإنترنت وانقطاعه وأمن الإنترنت "حدث إغلاق شبه كامل للإنترنت في ميانمار اعتبارا من الساعة 1 صباحا بالتوقيت المحلي /1830 بتوقيت جرينتش".

وأوضحت المنظمة أن الوصول إلى الإنترنت في أنحاء ميانمار بلغ 14 % من المستويات العادية مساء الأحد، مشيرة إلى أن قطع الإنترنت تم بأوامر من الدولة.

وكان الوصول إلى الإنترنت قد تم تقليصه إلى حد أدنى في محاولة واضحة لتقويض الاحتجاجات.

ويأتي إغلاق الإنترنت بعدما ظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لقيام الشرطة بإطلاق النار على المحتجين.

وفي وقت سابق الأحد، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار إن قادة المجلس العسكري "سيحاسبون" على أعمال العنف في البلاد، في وقت انتشرت قوات وسط مخاوف من التحضير لحملة قمع آنية ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكري.

وكتب توم أندروز على تويتر "يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب"، وأضاف "على الجنرالات الانتباه: ستحاسبون".

وأطاح جيش ميانمار تحت قيادة مين أونج هلاينج بالزعيمة المدنية المنتخبة أونج سان سو تشي في أول فبراير شباط واحتجزها‭‬‬ بدعوى تزوير انتخابات أجريت العام الماضي وفاز فيها حزب سو تشي بأغلبية ساحقة. ونفت مفوضية الانتخابات مزاعم الجيش.