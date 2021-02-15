"كورتي" يقترب من حكومة كوسوفو.. عودة تزيد التوتر مع صربيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد رئيس وزراء كوسوفو السابق، ألبين كورتي، للوصول إلى السلطة مجددا من خلال انتخابات برلمانية مبكرة.

وحصل حزب كورتي، الذي استمرت حكومته الأخيرة أربعة أشهر فقط، على 45% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التى أجريت أمس الأحد، وفقًا للنتائج الأولية بعد فرز 12% من الأصوات.



كما أن أربعة أحزاب أخرى في طريقها لدخول البرلمان، بالإضافة إلى نواب الأقليات الذين يدعمون تقليديا الفائز في الانتخابات.



وبعد أقل من عام من عزل كورتي من منصب رئيس الوزراء بسبب الخلافات حول كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، حصل السجين السياسي السابق مرة أخرى على الدعم بوعوده بالتصدي للفساد.

عودة كورتي قد تؤدي إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل مع صربيا المجاورة.

ولا تزال كوسوفو في مفترق طرق للصراعات على السلطة لأكثر من عقدين من الزمن بعد تدخل الناتو لوقف الحروب الأخيرة في التسعينيات التي مزقت يوغوسلافيا السابقة.



وخرج مواطنو كوسوفو بأعداد كبيرة لانتخاب برلمان جديد للمرة الثانية خلال عام ونصف العام، تدفعهم في ذلك توقعات التغيير السياسي.

وتجرى الانتخابات مبكرا لأنه، وفقا لحكم من المحكمة الدستورية، تم تشكيل الحكومة الأخيرة من خلال تصويت غير شرعي في البرلمان.