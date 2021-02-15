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مصر.. مصرع 4 بينهم عروسان تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى

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اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. مصرع 4 بينهم عروسان تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى

الإثنين 15 فبراير 2021

الخليج 365

لقي 4 مصريين بينهم عروسان، مصرعهم أسفل الأنقاض، بعد انهيار عقار مكون من طابقين بالعاصمة القاهرة، بينما يجري البحث عن آخرين.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا يُفيد بانهيار عقار في جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، وسقوط ضحايا.

 

وانتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية ومعدات الإنقاذ إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون حول المكان.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 جثث بينهم جثتا عريس وعروسة، من أسفل الأنقاض، وجارٍ البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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