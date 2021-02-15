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الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق

الإثنين 15 فبراير 2021

الخليج 365

قال التلفزيون الرسمي السوري فجر اليوم، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق.

 

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إنه تم سماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية ما زالت تتصدى للهجوم الصاروخي في أجواء محيط  مدينة دمشق حتى الساعة ”23:50 ت.غ“.

 

ولم يقدم الإعلام السوري الرسمي تفاصيل أخرى عن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على أهداف عسكرية مدعومة من إيران داخل سوريا في الشهرين الأخيرين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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