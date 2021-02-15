شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": الحكومة حددت معايير لضم القرى فى مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تحرص على تغيير المناطق غير المخططه وإصلاحها لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ومحدودى الدخل، ضمن مبادرة حياة كريمة وتعمل فيها كافة أجهزة الدولة لإعادة الريف المصري كما كان شكلا وموضوعا بما يسهم فى تقليل الهجرة الداخلية .

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية ، أن الحكومة حددت معايير اختيارالمراكز التى يتم البدء فيها وهى معايير تخضع لمجموعة من الإحصائيات سواء تراجع مستوى الدخل ، ونسبة المرأة المعيلة ، ومدى ارتفاع محو الأمية، مشيرا الى أن اللجنة أكدت على ضرورة أن يتم النظر فى خريطة الاستثمار للقرى والمراكز من الحد الأدنى للاستفادة من طبيعة كل قرية وحسب إنتاجها

وأكد السجينى ، على أن مبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تدعم الجهود المبذولة نحو الإهتمام بالمواطن المصري، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة .