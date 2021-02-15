شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: الإخوان جذور الإرهاب.. ومصر عادت لمسيرتها الأولى قائدة ورائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر تمكنت من نفض غبار جماعة الإخوان الإرهابية ، واستعادت مسيرتها الأولى قائدة ورائدة، العقل والحكمة يبنيان الدولة المستقرة الناجحة، بينما الشعارات والآيديولوجيات تهدم الدول وتنشر الفوضى ، بهذه الكلمات تناول الكاتب السعودي عبدالله بن بجاد العتيبي ، الكاتب المتخصص فى الشّؤون السّياسيّة والثّقافيّة والباحث في الحركات والتّيارات الإسلاميّة، مقاله الأخيرعن الإخوان، مؤكدا أن هذه الجماعة هي الجذور الحقيقة للإرهاب.

وقال العتيبى، إن خيارات الدول تصنع مصائرها ومكانتها ، مؤكدا أن العلم والعمل هما أساس النهضة والتقدم، قائلا :"مسار «مسبار الأمل» إلى المريخ تم تعبيده بالعلم والمعرفة والمثابرة وقرارات القيادة ورؤيتها وسواعد أبناء الإمارات، فقد كان الفضاء أحد أحلام الشيخ المؤسس زايد بن سلطان، وواصل أبناؤه المسيرة، وحافظوا على التوجه

وأضاف الكاتب السعودى ، إن دولة الإمارات هي دولة رئيسية في محور الاعتدال الى جانب مصر والمملكة العربية السعودية ، مشيرا الى أن هذا المحور يواجه محاور الطائفية والأصولية التي تسعى لنشر الطائفية والأصولية والتطرف والإرهاب والفوضى، بينما يصرهذا المحور على نشر الاعتدال والاستقرار، لافتا الى أن الإمارات تقود بوعي متقدمٍ الرؤية العالمية لتصنيف جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان .

وأكد العتيبى ، أنه بدون القضاء على الجذور الحقيقية لداء الكراهية والإرهاب لن ينتهي التطرف ولن يتوقف الإرهاب، ، ففي حين أصرت الإمارات على هذه الرؤية الشاملة، وحققت وتحقق النجاحات والإنجازات، أصرت دولٌ أخرى على نشر الإرهاب والفوضى ودعم الأصولية والتحالف مع المحاو المعادية للعرب في المنطقة، وهو ما يوضح أن التيمة الأصلية لمثل هذه النجاحات هى الرؤية وليست في المال ، مشيرا الى أن مصر تمكنت من نفض غبار جماعة الإخوان الإرهابية ، واستعادت مسيرتها الأولى قائدة ورائدة، مشددا على أن العقل والحكمة يبنيان الدولة المستقرة الناجحة، بينما الشعارات والآيديولوجيات تهدم الدول وتنشر الفوضى.