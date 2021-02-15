شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "محلية النواب": مبادرة تطوير القرى إنجاز حقيقى للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمة الإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، إن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى من المبادرات النادرة في تاريخ مصر الحديثة، والتى تهتم بحياة المواطنين وهى حدث تاريخى، وإنجاز حقيقى للدولة المصرية، وتطوير يشمل جميع مناحى الحياة، مشيرا إلى أننا حاليا نسمع إلى العديد من المبادرات التي تخدم المواطنين منها مبادرة تبطين الترع، مضيفا أن توصيل المرافق كان حلم أهالى القرى.

على جانب آخر، كان عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب،قد اكد على أن الفكرة الآن الماثلة أمام الدولة والبرلمان، هو التخلص تماما من العشوائيات، مشيرا إلى أن الدولة الآن وضعت يدها على ملف، كانت الحكومات السابقة تبتعد عنه وتخشى الاقتراب منه، موضحا أن مصر وصلت مرحلة من الخطورة أنه لا يوجد محافظة في مصر تخلو من العشوائيات.

وأضاف : "هناك مخاطر كبيرة من العشوائيات تتمثل في انتشار الجريمة ووجود سكن غير آدمي، ونحن الآن على أرض الواقع نرى أشياء تتم، وبالنسبة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة، فإنها لديها دلالات إنسانية هامة ويجب شكره عليها".

وتابع: "عزبة الهجانة ليست أول منطقة سيتم تطويرها، بل أن هناك مئات المناطق في المحافظات، بالإضافة إلى النهضة التي تشهدها مصر إنشائيا، وأيادينا الآن في أخطر الملفات الهامة، والكل يتكاتف أن نستثمر هذه اللحظة الهامة لنرى مصر جديدة، ونحن نشاهد طفرة عمرانية غير مسبوقة ولم تشهدها مصر من قبل".