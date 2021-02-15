شكرا لقرائتكم خبر عن "الصكوك" و"قانون العاملين بالخارج "على أجندة اللجان النوعية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد اللجان النوعية فى مجلس النواب، اليوم الاثنين ، العديد من الأنشطة والقضايا المرتبطة بالدور التشريعي والرقابى للمؤسسة التشريعية ، حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مدى تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينما تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية .

وتناقش لجنة الشئون العربية ،رؤية اللجنة في وضع قانون للعاملين بالخارج، وتتابع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، خطة عمل وزارة الأوقاف في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتستكمل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مناقشة ما جاء فى بيان وزير الأوقاف ، الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص خطباء المكافأة والأئمة.

وتنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أكثر من 15 اقتراح برغبة بشأن تحسين الخدمات وتطوير الطرق وإعادة رصف البعض منها أو إنشاء كبارى، وتناقش لجنة الصناعة بيان وزارة البترول والثروة المعدنية عما تم من برنامج الحكومة خلال الفترة من 2018/2022، والمقرر أن تكون بحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتنظر لجنة الزراعة بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24/1/2021

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بيان الدكتور طارق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي ألقاه أمام المجلس ابجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 20/1/2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

وتستمع لجنة السياحة إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص غرفة المنشآت السياحية، بينما تتابع لجنة الإدارة الصحية تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الصحية، لدراسة بيانات الوزراء فيما يخص قطاع الصحة والسكان، وتنظر لجنة الإدارة المحلية بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس ، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

وتستكمل لجنة الشباب والرياضة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتدرس لجنة حقوق الإنسان ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وتنظر لجنة التضامن ما يدخل فى اختصاصها فيما يخص كلا من بيان حمد منار كمال عنبه، وزير الطيران المدني، وسامح شكري، وزير الخارجية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع ، فيما تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .