شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا هاشم: دعم رئيس حزب الوفد والتكاتف من أجل الكيان واجب على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الإعلامية رانيا هاشم ، نائب رئيس لجنة الإعلام في حزب الوفد ،عضو المجلس الأعلى للإعلام ، دعمها الكامل لقرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد الإصلاحية ، مؤكدة فى بيان نشر على الصحفة الرسمية لحزب الوفد ، وقوفها خلف استقرار بيت الأمة ومؤسساته لاستكمال المسيرة الوطنية للحزب العريق.

وأكدت عضو المجلس الأعلى للإعلام ، اعتزازها بوجودها في خزب الوفد، وأن يظل بيت الأمة هو منبع الخير والسلام والاستقرار للدولة المصرية والشعب المصري ، معربة عن أمنيتها أن تساهم بشكل فعال في أنشطة الحزب القادمة، داعية جميع أبناء الوفد إلى التكاتف من أجل الاستقرار واستكمال الدور الوطني للحزب في دعم الدولة الوطنية الحديثة التي نريدها جميعا مزدهرة بعيدا عن الفتن والمؤامرات.