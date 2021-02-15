حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من كشف غموض انتحار طبيب شاب بإلقاء نفسه فى مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا وذلك عقب إلقائه بوكيه ورد فى المياه بعد بيان معاناتة من إضطراب نفسى دفعه لعيش قصة حب وهمية فى خياله مع فتاة من بنات أفكاره واعتقد خيانتها فى عيد الحب فقرر الانتحار.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بقيام شاب إلقاء نفسه فى مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا عقب قيامه بإلقاء بوكيه ورد كان بحوزته فى المياه وإلقاء نفسه فى المياه وراءه .

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة تمكنت من انتشال جثة الشاب وبالفحص تبين أن الشخص يدعى "احمد. م. ر "، 30 عاما ،طبيب رمد بمستشفى كفر صقر المركزى بمحافظة الشرقية، ومقيم قرية التمد الحجر، التابعة لمركز السنبلاوين.

وأكد شهود عيان أن الشاب وقف على كوبرى طلخا وكان بيده بوكيه ورد وظل يبكى فترة قصيرة ثم ألقى بوكيه الورد فى المياه وصعد على حديد الكوبرى وألقى بنفسه دون أن يقول كلمة واحدة وحاول عدد من الشباب إنقاذه لكن التيار سحبه وغرق.

وعثر على هاتفه المحمول وجرى الإتصال بأسرته واستدعاء أشقائه وبالفحص تبين أنه يعانى من إضطراب نفسى وجدانى وتنتابه حالات تهيئات وقضى فترات متقطعه بمستشفى الصحة النفسية.

وأشارت أسرة المتوفي في تحقيقات الشرطة إلى أنه ترك المنزل منذ شهرين وانتقل للإقامة بالمستشفى بعدما ظل يردد أنه ارتبط بعلاقة عاطفية بإحدى الفتيات وتبين أنها من نسج خياله .

وبسؤال طبيبه المعالج أكد أن الشاب يعانى من إضطراب نفسى وجدانى ثنائى القضب وتنتابه نوبات هوس واكتئاب وأنه يهيئ لنفسه علاقه عاطفية مع إحدى الفتيات من بنات أفكاره وظل يردد أحاديث ومواقف بينهما من نسج خياله وتهيؤاته ورجح أنه حضر للمنصورة للقاء حبيبته الوهمية وعندما لما يجدها صور له خياله خيانتها له فأقدم على الانتحار، مؤكدا اصابة مريض الإضراب النفسى الوجدانى ثنائى القطب بنوبات إكتئاب حادة قد تدفع للانتحار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالوقعه وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى صرحت بتسليم الجثمان لذويه وتصريح الدفن.