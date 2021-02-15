التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 03:03 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة لميليشيا الحوثي أطلقت باتجاه السعودية.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار “مفخخة” اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الارهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أوضح في مقابلة مع “العربية” أن” تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران”.

وكشف أن قوات التحالف اعترضت أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة، معتبرا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

وردا على سؤال حول رفع الولايات المتحدة للحوثيين من قائمة الإرهاب، وإمكانية تأثير ذلك على تحركاتهم الأخيرة، أوضح المتحدث أن القرار الأميركي لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأميركية جددت موقفها الداعم للمملكة.

يشار إلى أن مسيّرة حوثية كانت استهدفت قبل أيام طائرة مدنية في مطار أبها، ما استتبع تنديدا دوليا وعربيا بانتهاكات الميليشيات المرفوضة.