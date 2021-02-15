الجزائري الشاب فضيل يدافع عن ملك المغرب

جدة - عبدالحي حسين - دافع مغني الراي الجزائري، الشاب فضيل، عن الملك محمد السادس، بعد محاولة الإساءة إليه في قناة تلفزية جزائرية، مؤكدا أن الفرد المغربي يقبل الجميع، ولا يحكم عن الأفراد انطلاقا من جنسياتهم.

وكتب فضيل، أمس السبت، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام: “بصفتي جزائري، وفرنسي، ومغربي من القلب، لا يمكنني قبول الإساءة من هؤلاء الأشخاص، الذين رسموا ملك المغرب بشكل كاريكاتوري”.

وأضاف فضيل أنه في وضع مثالي ليقول إن الفرد المغربي يقبل الجميع، ولا يحكم على أحد.

وتساءل فضيل بأسلوب استنكاري، وقال: “لماذا الفتنة بين جارين” متمنيا تحقيق اتحاد بين دول المغرب الكبير.

وحصل الفنان الشاب فضيل، سابقا، على الجنسية المغربية بأمر من الملك محمد السادس، الذي وقف إلى جانبه في وضع صعب بعد انفصاله عن زوجته الأولى.