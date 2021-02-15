شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مروع.. انفجار خزان وقود يدمر 200 شاحنة على الحدود الإيرانية الأفغانية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تسبب انفجار شاحنة تحمل خزان للوقود على الحدود الإيرانية الأفغانية في احتراق وتدمير قرابة 200 شاحنة أخرى.

وأتى حريق على ما لا يقل عن 100 صهريج وقود، في أفغانستان عند أحد المعابر الحدودية الرئيسية مع إيران مخلفا أضرارا بملايين الدولارات، بحسب ما أفاد مسؤولون، اليوم الأحد.

وقال جيلاني فرهاد، الناطق باسم حاكم ولاية هرات حيث وقع الحريق “تبلغنا عن 100 إلى 200 شاحنة دمرت. نحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم حجم الأضرار”، مضيفا أن نحو 20 جريحا نقلوا إلى المستشفى إثر الحريق.

وأوضح أن الحريق تسبب “بأضرار مادية كبيرة” لا سيما في ما يتعلق بالوقود والصهاريج ومنشآت هيئة الجمارك عند المعبر.