شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي في صرواح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بنيران مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال المعارك التي شهدتها جبهات القتال بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، خلال معارك دارت بين الطرفين يوم السبت.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري القول «إن أبطال الجيش والمقاومة تعاملوا مع مجاميع حوثية حاولت شن هجمات على مواقع عسكرية بصرواح، وأوقعوا غالبية العناصر المعادية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار».

وبحسب المصدر، فإن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيا ودمّرت أطقم وعربات كانت في طريقها إلى جبهات صرواح.

ويخوض مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك متواصلة للأسبوع الثاني على التوالي ضد الميليشيا الحوثية، في جبهات صرواح، وكسروا خلالها جميع الهجمات الانتحارية التي حشدت لها العشرات من المغرر بهم، وكبدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي محافظة صعدة أسقطت الدفاعات الجوية للجيش الوطني في محور آزال، بمديرية باقم، السبت، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع الجيش الوطني.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمحور آزال، المقدم مازن الشوكي، أن الدفاعات الجوية التابعة لمحور آزال تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تستهدف مواقع تمركز الجيش الوطني في مديرية باقم، وأشار إلى أن إسقاط هذه الطائرة يأتي ضمن سلسلة طائرات حوثية أسقطتها دفاعات المحور خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشوكي أن إسقاط هذه الطائرات يؤكد جاهزية قوات الجيش الوطني بمحور آزال، وقدرتها على التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في أي وقت.