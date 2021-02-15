شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش النيجيري يقتل اثنين من قادة «بوكو حرام» الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الجيش النيجيري في بيان السبت، بالتوقيت المحلي أن قواته قتلت اثنين من أكثر قادة جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، المطلوبين، في مواجهة جرت في ولاية «بورنو» بشمال شرق نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي. جاء ذلك على لسان مدير العلاقات العامة العسكرية بالجيش النيجيري، محمد يريما في بيان صدر أمس في العاصمة، أبوجا، طبقا لما ذكرته صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية أمس الأحد.

وأضاف أن العمليات الهجومية الجديدة التي شنتها القوات، أسفرت عن خسائر بشرية ضخمة بين صفوف جماعة «بوكو حرام» وكذلك تنظيم داعش بإقليم غرب أفريقيا، في شمال شرق البلاد. وأضاف أن القوات عثرت على سبع بنادق وحزام من الذخائر وهاتف محمول بين أشياء أخرى. وتابع أن «الزعيمين الإرهابيين كانا على القائمة المطلوبة للاستخبارات منذ فترة طويلة».

من جهة أخرى قتل ثلاثة جنود نيجيريين على الأقل في كمين استهدف قافلتهم شمال شرق البلاد. وأوضحت مصادر عسكرية نيجيرية أمس أن إرهابيين من تنظيم داعش في غرب أفريقيا، أطلقوا النار على قافلة في قرية باروانتي بمنطقة بحيرة تشاد، بعد انفجار لغم أرضي كانوا قد زرعوه في إحدى شاحنات القافلة. وأضافت أن الإرهابيين أطلقوا النار فقتلوا ثلاثة جنود، واستولوا على شاحنة أسلحة، مشيرة إلى أن هناك جنديين في عداد المفقودين، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة. وكانت القافلة متوجهة إلى بلدة «باغا» على ضفاف بحيرة تشاد، المعقل الرئيسي للتنظيم الإرهابي في غرب أفريقيا عندما تعرضت للكمين.