3 فرق وزارية "عاجلة" لمواجهة الضائقة المعيشية بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكلت الحكومة الجديدة في السودان، الأحد، ثلاث فرق عمل وزارية عاجلة؛ لحل الأزمات المتعلقة بالخبز والوقود والغاز والكهرباء.

جاء ذلك لدى اجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، مع وزراء القطاع الاقتصادي والبنك المركزي، وممثلي القوات النظامية.



وكشفت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة إبراهيم دينار، في بيان، عن تكوين ثلاث فرق عمل وزارية عاجلة خلال الاجتماع تضم وزارة المالية وبنك السودان للوصول لاتفاق مع شركات القمح بغرض توفير الدقيق.



وأضافت أن الفريق الثاني من وزارتي الطاقة والحكم الاتحادي والأجهزة النظامية لمتابعة توزيع الوقود من المستودعات إلى الولايات.

وأكدت على أن من مهام الفريق اتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم الالتزام بتوزيع الوقود وتوفيره.

وأشارت إلى أن الفريق الثالث يتكون من وزارات الحكم الاتحادي، والتجارة والتموين، والصناعة، للعمل كغرفة مركزية لمتابعة توزيع القمح.

وأعلنت الوزيرة عن التزام وزارة المالية بتوفير مبالغ مالية لحل الأزمات قبيل فترة شهر رمضان وموسم الصيف المقبل.

ولفتت إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها من الجهات المختلفة العاملة في مجال توفير القمح والوقود والغاز ستُتخذ إجراءات من قبل الأجهزة المعنية بنص الأسس القانونية لمعاقبة المتقاعسين في أداء واجبهم في توفير هذه السلع.

ويأتي التشكيل الوزاري الحالي الذي جرى إعلانه، الإثنين الماضي، بعد طول انتظار، استجابة لاتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم تمثيل قادة الكفاح المسلح لأول مرة.

ويعول السودانيون على هذه الحكومة لتشكل طوق نجاة لثورتهم التي تواجه تربصا كبيرا من فلول نظام الإخوان البائد وعدد من الكيانات المعادية وكذلك انتشال البلاد من عثرتها الاقتصادية.