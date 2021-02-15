شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فرنسي يحذر: نظام أردوغان يتمدد في أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما لا يزال التوتر يهيمن على العلاقات بين تركيا وأوروبا خصوصا فرنسا،، جددت باريس أمس (الأحد) انتقادها محاولات أنقرة مد نفوذها إلى الأراضي الأوروبية.وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير في مقابلة إذاعية، أن هذا التصرف التركي غير مقبول على الإطلاق.

واتهم نظام أردوغان بمحاولة التمدد وتوسيع نفوذه ليس فقط في فرنسا بل ألمانيا أيضا، وغيرها من الدول الأوروبية، مضيفا أن هذه السياسة مرفوضة، ولا يمكن القبول بخضوع قيم الجمهورية في فرنسا لتأثيرات أجنبية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تحاول أيضا التأثير على الإسلام في البلاد، أو إذا كانت سياسة النظام التركي تشكل خطرا على المسلمين الفرنسيين، أجاب الوزير الفرنسي بالإيجاب، موضحا أن هذا الأمر يتعدى فرنسا إلى ألمانيا أيضا وغيرها من الدول الأوروبية.