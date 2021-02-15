شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى اغتيال والده.. سعد الحريري: لا حل إلا بحكومة غير حزبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صادف يوم أمس (الأحد) الذكرى الـ16 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عبر تفجير استخدم فيه 1800 كيلوغرام من مادة «تي إن تي» استهدف موكبه في منطقة فندق سان جورج وسط العاصمة بيروت في 14 فبراير 2005، وقتل فيه 21 شخصا بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، الذي كان معه في سيارة واحدة. وظهر رفيق الحريري على الساحة اللبنانية في عام 1982 كرجل اقتصاد وضع إمكاناته بتصرف الدولة وساهم في إزالة الآثار الناجمة عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان خلال العام نفسه.

من جهة أخرى، قال سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف في ذكرى اغتيال والده امس انه لاحل للازمة الا بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبية على اساس مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون وظهر رفيق الحريري على الساحة اللبنانية في عام 1982 كرجل اقتصاد وضع إمكاناته بتصرف الدولة وساهم في إزالة الآثار الناجمة عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان خلال العام نفسه، لكنه في عام 1989 أسهم في عقد مؤتمر الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية اللبنانية.