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رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على «عصابة الموت»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : "الخليج"

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، على "تويتر" القبض على "عصابة الموت" التي تهدد باغتيال الناشطين العراقيين في البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف: "قتلة جنان ماذي وأحمد عبدالصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.. العدالة لن تنام".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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