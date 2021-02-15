شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على «عصابة الموت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : "الخليج"

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، على "تويتر" القبض على "عصابة الموت" التي تهدد باغتيال الناشطين العراقيين في البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف: "قتلة جنان ماذي وأحمد عبدالصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.. العدالة لن تنام".