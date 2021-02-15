شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365” وكالات:

مددت السعودية فترة «الإجراءات الاحترازية» لمكافحة «كورونا» 20 يوماً قابلة للتمديد، في وقت باشر فيه لبنان حملة التطعيم ضد «كوفيد-19»، في ثلاثة مستشفيات حكومية للطواقم الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، (واس)، عن مصدر في وزارة الداخلية قوله: إنه سيجري تمديد الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا» المستجد لمدة 20 يوماً، لتصبح المدة الإجمالية ثلاثين يوماً قابلة للتمديد.

وكان السلطات فرضت في الرابع من فبراير الحالي 9 إجراءات، وصفت بالصارمة بعد تفشي الموجة الثانية من الفيروس بشكل كبير في البلاد. ومن أهم تلك الإجراءات ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصاً، وإغلاق كافة دور السينما والمطاعم وصالات الأفراح وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.

دياب بانتظار دوره

من جانب آخر، باشر لبنان، أمس الأحد، حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19؛ وذلك بحقن رئيس قسم العناية المركزة في أكبر مستشفياته العامة باللقاح، وتلاه الممثل الكوميدي اللبناني المشهور صلاح تيزاني (93 عاماً).

وزار المستشفى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب؛ للاطلاع على العملية، مشيداً بجهود الأطباء الذين تحملوا أعباءً، وقدّموا حياتهم؛ «لحماية الناس من هذا الوباء القاتل».

واعتبر وزير الصحة حمد حسن أن «خطوة الرئيس دياب لافتة، بإعطائه أولوية التلقيح للقطاع الصحي». كما غرّد الوزير على «تويتر» ‏وكتب«تحقق الهدف المنشود وفي الوقت الموعود بكل مهنية وحرفية على الرغم من العقبات الجسام وعلى الرغم من بعض التشكيك والتشويش».

بارقة أمل

من جهتها، غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد على حسابها على «تويتر» بارقة أمل تلوح في الأفق بعد وصول لقاح «كورونا»، وبدء حملة التلقيح ضد هذا الوباء الفتاك. على أمل أن تزيد الطمأنينة في بلدنا، وفي صحة شعبنا. التوعية الإعلامية والشفافية هما من أهم سبل تحصين بلدنا؛ لمواجهة مختلف أزماتنا».

وحجز لبنان أيضاً 2.7 مليون جرعة من خلال مبادرة كوفاكس العالمية الخاصة بالدول الفقيرة والمحادثات جارية لشراء 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا.