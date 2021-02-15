شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تستضيف قمة «السبع» لبحث التوزيع العادل للقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعاً عن بعد لزعماء مجموعة السبع الجمعة لتأمين توزيع عالمي عادل للقاحات فيما قال وزير الصحة البريطاني إن اللقاحات والعلاجات يمكن أن تجعل «كوفيد19» مرضاً قابلاً للعلاج بنهاية العام.

وسيستضيف جونسون اجتماعاً عن بعد لزعماء مجموعة السبع هذا الأسبوع للدعوة للتحرك من أجل تأمين توزيع عالمي عادل للقاحات فيروس كورونا والحيلولة دون انتشار أوبئة جديدة في المستقبل،وأن الاجتماع سيكون أول مشاركة في لقاء متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منذ توليه السلطة، وسيدعو جونسون في الاجتماع المجموعة إلى العمل على تحديد نهج عالمي لمواجهة الأوبئة لوضع نهاية «للسياسات القومية وغيرها من السياسات المثيرة للخلافات».

التعايش مع «كوفيد»

من جانبه قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في حوار مع صحيفة «ديلي تليجراف» إن اللقاحات والعلاجات الأفضل يمكن أن تجعل «كوفيد19» مرضاً يمكن «العيش معه مثلما نفعل مع الإنفلونزا» بحلول نهاية العام. وذكرت الصحيفة أن الحكومة ستعلن أنه سيتم تمرير الأدوية الجديدة بسرعة من خلال نظام العلاج السريري البريطاني.

مرحلة جديدة من التطعيم

ونجحت بريطانيا أمس الأحد في الانتهاء من تطعيم أكثر من 15 مليون شخص بجرعة أولى من اللقاحات ، وتستعد للانتقال إلى المرحلة التالية من برنامج التلقيح، وتبدأ اليوم الإثنين تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً ويعانون ضعفاً، وقد دعت نحو 1,2 مليون شخص إلى حجز موعد لتلقي لقاح.

تخفيف «حذر»

انخفضت في الأثناء معدلات الإصابة بشكل ملحوظ في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة بفضل إجراءات الإغلاق الصارمة التي الحد من الإصابات وحالات الاستشفاء والوفيات المتصاعدة سابقاً، وأدى تحسن الوضع إلى دعوات لرفع قيود الإغلاق الصارمة مطلع مارس/آذار، رغم المخاوف بشأن انتشار النسخ المتحورة من الفيروس التي قد تكون أكثر مقاومة للقاحات، وقال جونسون إنه «متفائل» إزاء القدرة على وضع خطط لتخفيف «حذر» في تدابير الحجر المنزلي في إنجلترا نهاية الشهر الجاري.

من جهة ثانية قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن لديه مخاوف تتعلق بمستوى التيسيرات المتاحة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى الصين،مردداً بذلك الانتقادات التي أبدتها الولايات المتحدة.

اليابان ترخص لقاح فايزر

وفي طوكيو رخّصت لسلطات الصحية اليابانية لأول لقاح مضاد لفيروس كورونا، ما يمهّد لإطلاق برنامج تطعيم واسع في وقت تستعد البلاد لاستضافة أولمبياد 2020 الذي تأجّل العام الماضي جرّاء الوباء، وأفاد مكتب رئاسة الوزراء في تغريدة أن «وزير الصحة أعطى إذناً خاصاً للقاح فايزر».

إغلاق في نيوزيلندا

من ناحية ثانية أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن أمس الأحد فرض الإغلاق لمدة ثلاثة أيام في أوكلاند أكبر مدنها بعد العثور على بؤرة جديدة لكورونا في نيوزيلندا.

وأوضحت أردرن أن الإغلاق قد تقرر «كإجراء احترازي، في حال كانت نسخة الفيروس المكتشفة شديدة العدوى»، وقالت «إن الشيء الرئيسي الذي نطلبه من الناس في أوكلاند البقاء في المنزل لتجنب أي خطر انتشار».

(وكالات)