شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتية تنضم إلى برنامج ضمانات «الطاقة الذرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

انضمت هدى التميمي مهندسة حظر الانتشار النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً إلى برنامج تدريبي يمتد لمدة عشرة شهور في قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا.

قال السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكاً لدولة الإمارات حيث تدعم تطوير البنية التحتية النووية في الدولة، ونفخر برؤية مهندسة شابة وطموحة تنضم إلى هذا البرنامج لتصبح مفتشة ضمانات دولية».

وقالت شيماء المنصوري مديرة إدارة التعليم والتدريب في الهيئة: «يسعدنا انضمام إحدى موظفينا الشباب للوكالة الدولية، يشكل بناء الكوادر الوطنية أولوية لدى حكومة دولة الإمارات ولاسيما الهيئة حيث تضع الهيئة أهمية قصوى لتمكين المرأة على وجه الخصوص وبناء خبراتهن ومهاراتهن للمساهمة في الرؤية طويلة الأجل لدولة الإمارات والهيئة».

ويعمل لدى الهيئة حالياً قرابة 246 موظفاً وتشكل النساء نسبة 41%، كما تشغل المرأة من المناصب القيادية ما نسبته 46%، وتصل نسبة التوطين في الهيئة إلى 67%.