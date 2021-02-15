شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: اختبارات تعويضية للمتغيبين بعذر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

حددت وزارة التربية والتعليم فرصة ثالثة للطلبة المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول، ومن بعدها الاختبارات التعويضية التي تحددت لاحقاً، بعقد امتحان تعويضي، في الفترة من 21 وحتى 25 فبراير/ شباط الجاري.

وأقرت الوزارة تطبيق امتحانات طلبة الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر، إلكترونياً عن بعد «من المنزل»، بينما يطبق امتحان طلبة الصف الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة بنفس المراكز المحددة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بما في ذلك مادتا التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية.

وأفادت بأنها كانت قد عقدت امتحاناً للفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس حكومية والخاصة، التي تطبق المنهاج الوزاري، وأن هناك البعض من الطلاب قد تخلف عن أداء الامتحان وفق مبررات وأعذار مقبولة لديها، من أعطال تقنية سواء في النظام أو في جهاز الطالب منعه من الدخول لأداء الامتحان، أو عدم توفر شبكة إنترنت، أو تعرض الطالب لوعكة صحية، أو الإصابة ب«كوفيد 19» أو مخالطتهم لمصابين، وكذلك أعذار بسبب السفر خارج البلاد.