شكرا لقرائتكم خبر عن إيرباص تستعرض قدراتها في الطائرات العمودية وقطاع الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة إيرباص، مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، وذلك لاستعراض مجموعة واسعة من التقنيات والقدرات والحلول المتطورة التي توفرها شركات إيرباص للدفاع والفضاء، وإيرباص للطائرات العمودية.

ويقام المعرض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث ستقدم الشركة حلولها في جناح 08B05، بما ينسجم مع البروتوكولات الخاصة بكوفيد-19 التي وضعتها حكومة دولة الإمارات، لضمان سلامة الموظفين والزوار.

وستعرض إيرباص للدفاع والفضاء نسخة نموذجية من طائرة النقل A400M، أكثر طائرات الشحن العسكري تقدماً في العالم، بالإضافة إلى نموذج مصغر لطائرة A330 MRTT، ناقلة الوقود متعددة المهام، والتي تعد من أحدث الطائرات ضمن فئتها. كما ستعرض الشركة نموذجاً لطائرة C295، أكثر طائرات النقل التكتيكي تنوعاً وفاعلية. وسيتمكن الزوار من مشاهدة نموذج Inmarsat 6، والذي يعد أحدث قمر صناعي لدى شركة «إنمارسات» العالمية المتخصصة في خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة.

كما ستعرض إيرباص للطائرات العمودية نموذجاً مصغراً لطائرة NH90 NFH، والتي تم تصميمها لتلائم احتياجات حلف شمال الأطلسي، وطائرة نقل القوات التكتيكية NH90 TTH، والتي تحتوي على أنظمة مهام فريدة ومتكاملة، والمخصصة للعمليات الأكثر تطلباً على الأرض والبحر خلال الليل والنهار، كما يمكن للزوار التعرف إلى طائرة H225M، العمودية.