شكرا لقرائتكم خبر عن «ضواحي الشارقة» تتسلم مجلس منطقة الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تسلمت دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة من دائرة الأشغال العامة في الشارقة مبنى مجلس منطقة الحمرية، إيذاناً بانضمامه إلى كوكبة مجالس الضواحي العاملة في الإمارة لخدمة الأهالي.

حضر التسليم خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وعبدالله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس في دائرة شؤون الضواحي والقرى والمهندس هادف الخضر مدير مشاريع دائرة الأشغال العامة، حيث تجول الحضور في أرجاء وأروقة المجلس مطلعين على ما يضمه المبنى من مجالس ومكاتب وقاعات.

ويتميز مبنى المجلس بطراز عمراني محلي وعصري بجانب مرافق رحبة تلبي بشكل فاعل مختلف الاحتياجات الاجتماعية التي تقدمها المجالس، علاوة على احتضانها كل المهام والخدمات المختلفة المقدمة للأهالي والأسر، وأقيم المجلس على مساحة 5,600 متر مربع، فيما بلغت مساحة المبنى نحو 1,000 متر مربع، ويضم المبنى مجلساً رئيسياً ومجلسين فرعيين وغرف الخدمات وعدد 4 مكاتب للموظفين، إضافة إلى مكتب وقاعة اجتماعات للأعضاء كما تم إنشاء أسوار ديكوريه للمجلس وإنشاء مواقف للسيارات مع الملحق الخدمي وغرف الخدمات.

وأكد خميس السويدي أهمية افتتاح مجلس منطقة الحمرية، وأشار إلى أنه يعمل بجانب مجالس الضواحي الهادفة إلى تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين الأهالي من خلال الملتقيات والفعاليات والمناسبات التي تجمعهم في المجالس، علاوة على رصد احتياجاتهم ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم في مختلف المجالات ورفعها إلى جهة اتخاذ القرار.