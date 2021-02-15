«الوجبات السريعة» تسهم في خطر الإصابة بـالجائحة

رأس الخيمة: عدنان عكاشة

توصلت دراسة جديدة، أجراها مستشفى رأس الخيمة، إلى أن «البدانة» جاءت في المرتبة الأولى بين العوامل المساهمة في رفع خطر الإصابة ب«كوفيد- 19» بنسبة 62%، أعقبها تناول الوجبات السريعة بنسبة 51%، ثم التدخين ب45%، والتقدم في السن، بعد 50 عاماً، 40%، وأمراض القلب 33%، وقلة النشاط البدني بنسبة 26%، وداء السكري ب23%.

وقال د. رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: «إن خطر الإصابة بالمرض كان مرتفعاً عند 17% من المشاركين في الدراسة، وقدر بالمتوسط لدى 82% منهم، بسبب العديد من الحالات الصحية، التي تضعف مناعتهم وتجعلهم أكثر عرضة للعدوى».

وبين أن الدراسة شملت 3,277 شخصاً، فيما حددت منظمة الصحة العالمية والكثير من الدراسات البحثية عوامل خطر، تجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة ب «كوفيد- 19»، تشمل تقدم السن، بعد 50 عاماً، والأمراض المصاحبة، والعيش في بيئة مزدحمة، وعوامل أخرى.

وأوضح د. صديقي، أن عوامل الخطورة المرتفعة تزيد احتمال حاجة المرضى لتلقي العلاج في المستشفى، ما يعزز أهمية جمع المعلومات المهمة، لمساعدة الفرق الطبية على وضع استراتيجية ناجحة للتصدي للوباء، وصولاً إلى تزويد ذوي الخطورة العالية بخطة وقائية أفضل، فيما نعمل على رفع منسوب وعي المجتمع بالإرشادات الطبية السليمة، عبر ندوات تتناول التدابير الوقائية، للحد من مخاطر الإصابة بالمرض.

وبحسب د. صديقي، يشكل ضعف المناعة السمة الأساسية بين الأفراد من ذوي الخطورة العالية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة، لكن المرض يمكن أن يصيب أي شخص، وهو يسبب أعراضاً بين الخفيفة والشديدة جداً، عند البالغين في أي سن. وتؤدي بعض الحالات المرضية الكامنة، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والأمراض التنفسية وضعف المناعة، إلى ارتفاع مخاطر الإصابة الشديدة بالمرض، التي تحتم دخول المستشفى، تحديداً وحدة العناية المركزة، وقد تفضي إلى الوفاة.

وقال البروفيسور أدريان كينيدي، مدير قسم الصحة العربية ونمط الحياة، الذي نفذ الدراسة: «إنها هدفت إلى مساعدة الأفراد ذوي الخطورة العالية، على اتخاذ تدابير وقائية، تقلل احتمال إصابتهم بالعدوى.