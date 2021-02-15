وزير التعليم العالي عن الامتحان "أونلاين": لا يوجد سبب مقنع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن فلسفة العملية التعليمية في الجامعات في الفصل الدراسي الثاني ستكون على نسق الفصل المنقضي، أي أنها ستبدأ يوم 27 فبراير عبر فكرة التعليم "الهجين" وبنفس طريقة وجدول الامتحانات وفقاً للوائح الجامعات.

وأوضح "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن التعليم في الجامعات يختلف عن التعليم ما قبل الجامعي، نحن لدينا كلينا سياسة وإقتصاد وصيدلة وعلوم وأسنان وزراعة وإعلام وموسيقى وفن وهي كليات مختلفة ومتباينة، ونترك للجامعات والمعاهد إدارة شؤونها من خلال اتباع الإجراءات واللوائح والضوابط .

وأكد أن الجامعات مستعدة لعودة الدراسة يوم 27 فبراير الجاري، سواء بعقد المحاضرات أو الامتحانات، ولم تكون عن طريق الأبحاث، لكن سيتم كما حدث في العام الدراسي السابق أو بداية الفصل الدراسي الأول.

ونفى وزير التعليم العالي إقامة امتحانات عن طريق "الأونلاين" إلا فى بعض الكليات، وسوف يتم إعلان جدول الامتحانات قبل 27 فبراير أمام الطلاب.

وشدد على أن الامتحانات حسب طبيعة كل مادة ومتطلباتها، ولن نغير في طبيعة الامتحان لأننا ليس لدينا سبب مقنع لذلك.