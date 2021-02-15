"مش عايزين قلق".. طارق شوقي: لن يتم حذف أي جزء من المنهج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لن يتم حذف أي جزء من المنهج حتى لو انتهت الفترة الدراسية، مضيفًا: "هذا غير وارد".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أنه لن نتهاون في هذا الأمر، لأنه خسرنا 7 أسابيع من قبل ولا يوجد لدينا رفاهية حذف المناهج، مؤضحًا أن عدد الأسئلة في الامتحان الموحد أقل من الأسئلة في الامتحان العادي.

وأشار إلى عدد الطلاب في المرحلة الإعدادية 1.4 مليون طالب، وهم ضعف أعداد الطلاب في مرحلة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن التعليم لا يدار بالأهواء لكنة يدار بما يخرج منتج تعليمي جيد.

وتابع: "مشكلتنا الاهتمام بنتيجة الامتحانات أكثر من التعليم نفسه"، موضحا "مش عايزين لا خوف ولا قلق.. الامتحانات هتكون أبسط وأسهل من السنوت الماضية"، مؤكدا: "الامتحان بسيط و عاملينه لتبسيط الأمور".

واستطرد قائلًا: "مفيش حاجة يقلقوا منها يحضروا الامتحانات ببساطة زاي ما كانوا بيحضروا الامتحانات العادية هيلاقوها ابسط من اللي كانت بتجيلهم زمان، كلنا داخلين نفس الامتحانات واللي بيحصل لولادي بيحصل لكل اللي في دفعته".