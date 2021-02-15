اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة وتمثل جرائم حرب لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية, وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.



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