نهيان بن مبارك يعتمد الفائزين بـ «خليفة الدولية للنخيل»

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن تقديره للعناية التي تلقاها الجائزة من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ما دفع الجائزة قدماً كي تتبوأ موقعها الريادي الذي وصلت إليه على المستويين المحلي والعربي والدولي، وساهم في تعزيز دور الإمارات في خدمة شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي حول العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أمس، عبر المنصة الافتراضية (zoom)، بحضور الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وعدد من أعضاء اللجنة العلمية للجائزة.

وأعلن الدكتور عبدالوهاب، خلال المؤتمر الصحفي، أسماء الفائزين في الجائزة بدورتها الثالثة عشرة على النحو التالي:

فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة:

د. سارة سالون «قسم البحث والتطوير» منظمة هداسا الطبية - دولة إسرائيل، عنوان البحث: أصول ورؤى في نخيل تمر يهودا بناءً على التحليل الجيني باستنبات بذور عتيقة والدراسات الشكلية، وفئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة «مناصفة بين»: «مؤسسة بوجبل لتحسين قطاع نخيل التمر بتونس - الجمهورية التونسي، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة «ايكاردا»، تطوير أنظمة إنتاج نخيل التمر المستدامة بدول مجلس التعاون الخليجي، شراكات بين الإنتاج العام والخاص لتصنيع وتسويق نخيل التمر النابضة بالحياة، وفئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي «مناصفة بين»: «شركة طيبة للصناعات الهندسية - دولة الإمارات العربية المتحدة، مكائن وأجهزة النخيل والتمر - تصميم وتصنيع شركة طيبة للصناعات الهندسية، ود. عقيل هادي عبد الواحد «كلية الزراعة - جامعة البصرة» الجمهورية العراقية، تصميم وبناء آلة التلقيح الإلكترونية الذكية لنخيل التمر والسيطرة عليها عن بعد باستخدام إنترنيت الأشياء IOT.

الشخصية المتميزة

وفي فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي (مناصفة بين): أ. د. محمد هاش محمد عبدالله الجمهورية الإسبانية. ود. وليد عبد الغني كعكة - الجمهورية العربية السورية.

28 دولة

قال الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي: وصل عدد المتقدمين إلى 153 مرشحاً يمثلون 28 دولة حول العالم، حيث سجلت فئة البحوث والدراسات المتميزة كعادتها أعلى نسبة مشاركة بلغت 56 مشاركاً، تلتها فئة الابتكارات الرائدة بـ 42 مشاركاً، وفئة الشخصية المتميزة 30 مشاركاً، وفئة المشاريع التنموية 20 مشاركاً، علماً بأن منهجية العمل في الأمانة العامة للجائزة تتسم بالشفافية العالية والحيادية التامة.

وأضاف أن عجلة العمل في الجائزة لم تتوقف وأطلقت سلسلة من المحاضرات العلمية الافتراضية عبر منصة (ZOOM). بلغت 17 محاضرة علمية، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وسجلت متوسط حصور وصل إلى 69 باحثاً وخبيراً في كل محاضرة يمثلون 23 دولة بالعالم.