جامعة الإمارات توقع مذكرة تفاهم لتدريب طلبة كلية الطـب

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

وقعت جامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تدريب طلبة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات في مستشفيات ميدكلينيك بالدولة، وتعزيز التعاون البحثي ومجالات التدريب والمهارات السريرية

وقع المذكرة الدكتور جمعة الكعبي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعن «ميديكلينيك الشرق الأوسط» ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط».

وأكد الدكتور الكعبي، أن هذا التعاون يعزز العلاقة الأكاديمية القوية بين الجهتين والتي من شأنها إثراء التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب في العلوم الطبية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز البرامج التعليمية، وتبادل المعرفة والخبرات. مما يساعد على تطوير العمل الجماعي ومهارات التعاون لتهيئة أطباء المستقبل.

وأضاف الكعبي أن كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، هي أول كلية طب في دولة الإمارات، حيث تأسست في عام 1986، وخرجت أكثر من 1000 طبيب وطبيبة. ويدرس في الكلية حالياً 600 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية و100 في مرحلة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه.

من جهته، قال هادلي: «يسعدني توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن (ميديكلينيك الشرق الأوسط)، حيث تم تصميم برنامجنا الأكاديمي لدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة المدى لإعداد الجيل القادم من الأطباء والمهنيين في مجال الرعاية الصحية سريع التطور. ونتطلع إلى العمل مع طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة ودعم مسيرتهم التعليمية، ليصبحوا أطباء يمتلكون مهارات عالية، مع الحفاظ على القيم الأساسية للإنسانية، والعمل الجماعي والثقة والاحترام والمسؤولية المجتمعية.