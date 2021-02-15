أمن مطار البيضاء يحبط تهريب كيلوغرام ونصف من الكوكايين.. غينية دست المخدرات تحت ملابسها وحاولت إدخالها للمغرب

جدة - عبدالحي حسين - أحبطت مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، زوال اليوم الأحد، محاولة تهريب كيلوغرام و577 غراما من مخدر الكوكايين في اتجاه المغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم حجز شحنة الكوكايين المضبوطة بحوزة مسافرة من دولة غينيا كانت على متن رحلة جوية قادمة من مطار كوناكري، حيث تم العثور على المخدرات مدسوسة تحت ملابسها في أنحاء متعددة من جسدها.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، ورصد الامتدادات الإقليمية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.