كأس إفريقيا.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يستعد لمباراة غامبيا

جدة - عبدالحي حسين - خاض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مساء اليوم الأحد، حصة تدريبية بملعب نواديبو استعدادا للمباراة، التي ستجمعه بعد غد الثلاثاء بالمنتخب الغامبي لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للأمم التي تحتضنها موريتانيا إلى غاية 6 مارس 2021.

وركز زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم على الجانبين التقني والتكتيكي.

يشار الی أن المباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الغامبي ستنطلق على الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، الثامنة بالتوقيت المغربي.