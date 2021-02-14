موقع أوروبي متخصص: زياش سيكون “قنبلة” الميلان

جدة - عبدالحي حسين - قرب موقع “تودو فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات الدولية الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الانجليزي، من فريق الميلان الايطالي.

وتحدث الموقع عن غياب اللاعب المغربي عن تشيلسي رفقة مدربه الجديد توماس، مبرزا أن الحديث عن مغادرة مرتقبة للاعب طفی علی سطح الأخبار الرياضية.

وشدد المصدر ذاته علی كون مسٶولي الميلان ربطوا اتصلاتهم بنظراٸهم في تشيلسي لمعرفة وضعية اللاعب وامكانية مغادرته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر ذاته أن ستيفانو بيولي معجب باللاعب حكيم زياش ويتابعه منذ أن كان لاعبا في صفوف أجاكس أمستردام الهولندي، مبرزا في السياق ذاته أنه طالب مسٶولي الميلان بالتعاقد معه، وأنه قد يشكل “قنبلة” الفريق الايطالي.